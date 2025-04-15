Müge Anlı atv canlı yayın! 15 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

7 yaşındaki Cumali Timi Karataş'taki bahçe köyünden kayboldu.

7 yaşındaki Cumali Timi 12 Nisan Cumartesi günü ailesinin mevsimlik iş için geldiği Adana Karataş bahçe köyünden kayboldu. Çadırın önünde kuzeniyle oynayan Cumali aynı gün sabah 11.30'da kaybolduğu anlaşıldı. Hayatından endişe edilen çocuk sulama kanalı çevresinde aranıyor...

Dolandırıcılık iddialarının odağındaydı. Nevzat Coşkun'un sevgilisi canlı yayında...

Meryem Yalvaç tarafından dolandırıldığı iddiasıyla yayına gelen Nevzat Coşkun, Müge Anlı'dan yardım istemişti, bugün yayına gelen Meryem Yalvaç, hakkındaki iddiaları yalanladı. Nevzat Coşkun'la gerçekten evleneceğini onu sevdiğini söyledi. Dolandırmadığını ziynet eşyalarını kendi isteğiyle aldığını anlattı.