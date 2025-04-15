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Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza yeniden eskisi gibi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.04.2025 09:28
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Bir Gece Masalı’nda Mahir ve Canfeza yeniden eskisi gibi!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Burak Deniz ve Su Burcu yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu "Bir Gece Masalı" dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

29. Bölüm özeti:

Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Kırdıklarını onaran sadece ikisi değildir. Sare de annesi ve abisindeki garipliği fark eder ve hem hatalarını onarmaya çalışır hem de Mahir ve Canfeza'ya ummadıkları bir ipucu verir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mahir ve Canfeza'nın birlikte hareket etmesi Ozan'ın planlarını bozmaktadır. İkilinin iş birliğinden habersiz olan Ozan, panikle yanlış hamle yaparak Gökçe'yi eve getirir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mahir ve Canfeza ise kızı bulmak için büyük bir risk alarak gizlice Ozan'ın evine girer.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OYUNCU KADROSU

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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