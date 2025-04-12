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Sustalı Ceylan'da Ceylan gerçeklerle yüzleşti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 14:21
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Sustalı Ceylan’da Ceylan gerçeklerle yüzleşti!

atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, dün ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizi, genç yaşta zorla evlendirilmiş bir kadın olan Ceylan’ın hayata tutunma mücadelesini anlatıyor.

Sustalı Ceylan, 3. bölümüyle 18 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de! İşte konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin son bölümünde yaşananlar...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

2.Bölümde neler oldu?

Ceylan, hastanede yaşam savaşı veren oğlu Yusuf'un böbreğini çalanların peşine düşüp intikam yemini etti. Ancak işler sandığından daha karmaşıktı. Ferhat, Necmi'nin oğlunun böbreğini para karşılığı sattığını biliyordu.

SUSTALI CEYLAN 3. FRAGMAN İZLE

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Necmi ise bu gerçeği örtbas etmek için Ceylan'ı, Yusuf'u kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna inandırdı. İntikam ateşiyle Ferhat'la yüzleşen Ceylan, onun masum olduğunu anlayınca büyük bir sarsıntı yaşadı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gerçek ise çok daha acıydı: Necmi, oğlunun böbreğini eski eşine dükkan açmak için satmıştı. Eski eşi parayı alıp onu terk etti. Ancak işler ters gitti; paraların sahte olduğu ortaya çıkınca, kadın geri döndü.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Necmi ve eski eşi yeniden bir araya gelip hesaplaştılar. O yüzleşmeye tanıklık eden Ceylan ise, gözyaşları içinde gerçeğin bütün çıplaklığıyla yüzleşti.

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