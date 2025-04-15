Sustalı Ceylan'ın başrolü Sümeyye Aydoğan: "Ceylan ile Ferhat yaralarını birlikte sarabilir"

Kaynak: ATV

"Ferhat ile Ceylan yaralarını birlikte sarabilir."

Keyifli bir set ortamında çalıştıklarını ifade eden Aydoğan, "Sette çok eğleniyoruz. Birbirimizi kolluyoruz, saygı duyuyoruz. Burak'la oynamak yüzme bilmiyorken bir havuzun içinde can simidiyle güvende hissetmek gibi benim için. Ona çok güveniyorum. Ferhat ile Ceylan'ın aralarında bir ilişki olursa birbirlerinin yaralarını derinden saracaklarına inanıyorum." dedi.

Karakteriyle ilgili sürprizlerin yaşanacağını söyleyen Sümeyye Aydoğan "Beklenmeyen anlarda beklenmeyen kişilere çok güzel savaşlar başlatacağım." diyerek izleyicilere önümüzdeki bölümlerle ilgili tüyo verdi.



