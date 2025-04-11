Müge Anlı ATV canlı izle! 11 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsmail Cevizci, mantık sınırlarını zorlayan dolandırıcılık iddiası ile Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Yengesinin kendisini "Hz. Hamza" olduğunu inandırdığını söyleyen İsmail Cevizci, evini ve paralarını kaptırdığını söylemişti. Taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi. Bahsi geçen yenge Naciye Hanım ve eşi Uğur Bey iddiaları reddetti.

Dolandırıcı olduğu söylenen Naciye Hanım'ın anne ve babası da canlı yayına bağlandı. Kızının zamanında psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen ailenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

Taraflar arasında bulunan Hamza Bey'in oğlu Berat canlı yayında yeni iddialar ortaya attı. Bütün ailesinin mal varlığını Naciye ve ailesi yüzünden satıldığını söyleyen Berat Bey, "Karı kocaya inanan herkes sıfıra indi" dedi.

9 gündür kayıp olan 45 yaşındaki İpek Ernez bulundu. 16 yıllık gizli bir ilişkisinin olduğunu söyleyen İpek Ernez, oğlunun tepkisinden çekindiği için evden kaçtığını söyledi.