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Sustalı Ceylan 2. bölüm: Ceylan Fırat'ı suçlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 15:45 Güncelleme: 10.04.2025 15:54
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Sustalı Ceylan 2. bölüm: Ceylan Fırat’ı suçlar

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak olan Sustalı Ceylan ikinci bölümüyle 10 Nisan Cuma akşamı atv’de.

atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın 2. bölümü için heyecan dorukta! İşte yeni bölüm hakkında merak edilenler...

SUSTALI CEYLAN 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

2.Bölüm Özeti:

Ceylan hastanede ölüm kalım savaşı veren biricik oğlu Yusuf'un böbreğini çalanları bulup bedelini ödetmek üzere yemin eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Kader oğlunu ona bağışlamıştır ancak intikam ateşi yüreğine düşmüştür bir kere.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Necmi'nin akıl oyunları ve şaşırtmasıyla Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna ikna olur ve intikam için Ferhat ile yüzleşmeye karar verir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ferhat, Ceylan'ı masum olduğuna ikna edebilecek midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yaşadıklarının acısıyla öfke ve isyanına yenilen Ceylan, gerçeği öğrenecek midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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