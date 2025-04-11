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Can Borcu'nda Mehmet Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 10:47
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Can Borcu’nda Mehmet Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Cüneyt Mete gibi isimlerinden başrolünde olduğu 'Can Borcu' dizisi 15. bölümüyle 12 Nisan Cumartesi akşamı atv’de.

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle atv'de.

15.Bölüm Özeti:

Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler.

CAN BORCU 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder. Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder. Emel ile yüzleşen Mehmet, şantajın arkasında onun olduğunu öğrenir.

CAN BORCU 15. BÖLÜM 3. FRAGMANI

Tüm bunlar olurken Yıldırım Yekta'yı hastaneden kaçırır. Mehmet Yekta'nın izini sürmeye çalışsa da sonuçsuz kalır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Efe, Yaşar aracılığıyla Yıldırım'a ulaşmaya çalışırken, Yaşar'ın ikili oyunu Yıldırım'ın kaçmasına neden olur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Öte yandan Emel, Yekta'nın ortaya çıkması karşılığında Yasemin'den Rüzgar'ı ihbar etmesini ister. Handan, durumu Mehmet'e bildirir ve Emel'in neyin peşinde olduğunu anlatır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Doğa'nın durumu ağırlaşırken, Çınar beklenmedik bir hamle yapar ve Rüzgar'ı ihbar eder. Zaman Doğa'nın aleyhine akıyordur ve bir anda kalbi durur. Doğa yaşayacak mıdır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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