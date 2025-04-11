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Kardelenler'de Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 12:30
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Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor!

Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Uğur Uzunel gibi isimlerin başrolünde olduğu atv'nin sevilen dizisi Kardelenler dizisi 9. bölümüyle ekranlara geliyor...

Kardelenler dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta! İşte dizinin 9. bölümüne dair detaylar...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

9.Bölüm:

"Bırak hakikat incitsin seni, bir yalan avutacağına…"

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.

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