Müge Anlı ATV canlı izle! 9 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

5 çocuklu yuvasından kaçtı, Müge Anlı'da bulundu.

Nazlı Kaba, günler sonra ailesinin karşısında. Annesi ve yengesi ile kucaklaşan kadın kocasıyla yüzleşti. Eve geri dönmeyeceğini ve boşanmak istediğini söyledi. Aykut Kaba ise karısını ikna etmeye çalıştı.

Çocukluk arkadaşı yanından mı kayboldu? İddiaların odağındaki isim canlı yayında...

35 yaşındaki Yusuf Bektaş'ın şüpheli kaybıyla ilgili şüphe oklarının yöneldiği çocukluk arkadaşı canlı yayında. İki çocuk babası Yusuf'tan 6 gündür bir iz yok.

Arkadaşının yüzünde dikkat çeken tırnak izleri...

Çocukluk arkadaşı Sinan'ın yüzündeki tırnak izleri dikkat çekti. Polislerin yanlışlıkla iterken yaptığını kendisinin farketmediğini söyledi. Yusuf Bektaş'ın ailesi bu iddiaya inanmadı.

Şüpheli ölüm ile ilgili fethi kabir günü... Mesut Ünlütaşkıran'ın mezarı açılacak.

Mahir Ünlütaşkıran'ın babası Mesut Ünlütaşkıran'ın ölümü de şüpheli görülmüştü, Savcılık kararıyla mezarı bugün açılarak gerekli incelemeler yapılacak.

16 yaşındaki Sümeyye Özen ve 45 yaşındaki İpek Ernez aranıyor...

16 yaşındaki Sümeyye'nin erkek arkadaşıyla ortadan kaybolduğu bir aydır haber alınamadığı söylendi. 45 yaşındaki İpek Ernez ise en son annesine 'bu borçlardan sıkıldım' diyip ortadan kaybolduğu konuşuldu.