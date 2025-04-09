Başka Bir Gün final bölümü: Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor

10.Bölüm Özeti:

Deniz yine babasından yana olup Nehir'in karşısında yer almıştır. Nehir bu yüzden üzülse de kızlarına iyi bir örnek olmaya, doğru bildiği yoldan şaşmamaya kararlıdır. Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır.

Kaynak: ATV