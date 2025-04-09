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Başka Bir Gün final bölümü: Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 12:52 Güncelleme: 09.04.2025 12:55
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Başka Bir Gün final bölümü: Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün, Perşembe akşamı final bölümüyle atv’de.

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım'ın atv'de ekrana gelen dizisi 'Başka Bir Gün'ün perşembe akşamı ekrana gelecek final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Paylaşılan tanıtım Nehir ve Serdar arasındaki gerilimin nereye varacağı konusunda büyük soru işaretleri oluşturuyor.

BAŞKA BİR GÜN 10.BÖLÜM FRAGMANI

10.Bölüm Özeti:

Deniz yine babasından yana olup Nehir'in karşısında yer almıştır. Nehir bu yüzden üzülse de kızlarına iyi bir örnek olmaya, doğru bildiği yoldan şaşmamaya kararlıdır. Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Onun bu kararlı hali Serdar'la da arasında gerilim yaşamasına neden oluyordur. Evliliklerini kurtarmak istediğini söyleyen Serdar ise Suzan tarafından büyük bir açmazda bırakılmıştır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Suzan ondan, istediği araziyi alması için gerekeni yapmasını istiyordur. Nehir'in Serdar'ın hala yasadışı işler çevirdiğini, ona yalan söylediğini anlamasını sağlayacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Nehir bu kez Serdar'ı polise teslim ederek, Deniz'in tepkisine rağmen ondan ayrılacak mıdır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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