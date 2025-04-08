Kuruluş Osman’da Osman Bey tüm tehditlerle yüzleşiyor!

Kaynak: ATV

187.Bölüm:

Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçmiştir. Ona inananların sayısı giderek artmakta, Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beyleri saflarına katılmaktadır. Ancak bu yeni nizam kurulurken hem içten hem dıştan yeni tehditler büyümektedir.

KUÇAR'IN GELİŞİ VE MOĞOL TEHDİDİ

Esenbike ve Sargun'un ölümüyle uçlarda büyük bir tehlike doğar. Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, bu ölümler karşılığında Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir! Osman Bey bu tehdide nasıl bir cevap verecektir? Gerçek katilin kendisi olmadığını ispat edebilecek midir?