Kuruluş Osman'da Osman Bey tüm tehditlerle yüzleşiyor!
atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 187’inci bölümüyle 9 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek. Nefesleri kesen bölümleri ile reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’, bu hafta da Türkiye’yi ekran başına kilitleyecek.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi,
atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek. İşte dizinin yeni bölümüne dair detaylar...
187.Bölüm:
Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçmiştir. Ona inananların sayısı giderek artmakta, Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beyleri saflarına katılmaktadır. Ancak bu yeni nizam kurulurken hem içten hem dıştan yeni tehditler büyümektedir.
KUÇAR'IN GELİŞİ VE MOĞOL TEHDİDİ
Esenbike ve Sargun'un ölümüyle uçlarda büyük bir tehlike doğar. Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, bu ölümler karşılığında Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir! Osman Bey bu tehdide nasıl bir cevap verecektir? Gerçek katilin kendisi olmadığını ispat edebilecek midir?
OSMAN BEY'İN KARŞISINDA ARTIK SADECE SOFIA YOK!
Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia'ya, Konstantinopol'den destek gelir. Geçmişte Sofia ile bağı olan Komutan Claudius, Osman Bey'i alt etmek için gelmiştir. Claudius'un hain planı nedir? Osman Bey'in karşısına nasıl çıkacaktır?
HANEDANIN İÇİNDE FIRTINA: ORHAN VE ALAEDDİN KARŞI KARŞIYA
Osman Bey, dış tehditlerle mücadele ederken hanedanın içinde huzursuzluk baş göstermektedir. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasında başlayan kavga, giderek daha da büyür. İki kardeş arasındaki bu çekişme gelecekte nelere yol açacaktır?
SOFIA'NIN YENİ OYUNU: HALİME TUZAĞIN TAM ORTASINDA!
Kuçar ve Claudius'un gelişiyle Sofia, oyununu yeniden kurar. Bu kez hedefinde Halime vardır. Sofia, Halime'yi kullanarak büyük planını devreye sokar. Fakat tüm gerçeği öğrenen Halime, Sofia'yla yüzleşmeye kararlıdır. Peki Halime nasıl bir plan yapacaktır?
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