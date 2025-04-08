Bir Gece Masalı’nda Ozan Canfeza’yı kandırıyor!

Bir Gece Masalı 28. bölüm özeti:

Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır.

Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir.

Kaynak: ATV