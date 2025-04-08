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Bir Gece Masalı'nda Ozan Canfeza'yı kandırıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 10:23 Güncelleme: 08.04.2025 10:23
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Bir Gece Masalı’nda Ozan Canfeza’yı kandırıyor!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı, 28. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte sevilen dizinin yeni bölümüne dair merak edilenler...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bir Gece Masalı 28. bölüm özeti:

Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır.

Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Sevde'nin ölümü ailede büyük üzüntüye yol açarken Ferman'ın artık evlenmek için hiçbir engeli kalmamıştır.

Ancak ailesini karşısında bulur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mahir ve Canfeza ilişkilerini onarmaya çalışırken Süreyya'nın Kürşat'la yaptığı konuşma Ozan'a bir kapı açar ve Canfeza'ya söylediği yalanlarla onu lansmana gelmeye ikna eder.

Ozan'ın Raşit'le bağlantısını çözen Mahir ise Canfeza'nın lansmana gittiğini duyunca deliye döner.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OYUNCU KADROSU

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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