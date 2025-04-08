Bir Gece Masalı'nda Ozan Canfeza'yı kandırıyor!
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı, 28. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte sevilen dizinin yeni bölümüne dair merak edilenler...
Bir Gece Masalı 28. bölüm özeti:
Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır.
Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir.
Sevde'nin ölümü ailede büyük üzüntüye yol açarken Ferman'ın artık evlenmek için hiçbir engeli kalmamıştır.
Ancak ailesini karşısında bulur.
Mahir ve Canfeza ilişkilerini onarmaya çalışırken Süreyya'nın Kürşat'la yaptığı konuşma Ozan'a bir kapı açar ve Canfeza'ya söylediği yalanlarla onu lansmana gelmeye ikna eder.
Ozan'ın Raşit'le bağlantısını çözen Mahir ise Canfeza'nın lansmana gittiğini duyunca deliye döner.
OYUNCU KADROSU
Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı
- Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu?
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sağanak, çöl tozu, kar yağışı... Nisan ortasında buz keseceğiz! 8 Nisan hava durumu
- 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?
- Gerçek Galatasaraylılar dahi göremiyor! 6 saniyede yüzlerce Osimhen arasından Icardi'yi bul!
- Kasımpaşa-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor? Uzman İsim piyasaları yorumladı: Endişeye gerek yok!
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-2025 ATA AÖF bahar dönemi sınav sonuç ekranı açıldı mı?
- Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun
- Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...
- Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? 2025 USP başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Arsenal-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?