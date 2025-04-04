Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Cuma finalinde Seda'nın yaşadığı büyük şok yayına damga vurdu.Kaldıkları otelde yaşadıkları büyük tartışma sonrası yarışmaya gelmeyen Harun, Seda'yı zor durumda bıraktı.

Nursel Ergin tarafından aile birliklerinin bozulmaması için bir şans daha verilen Seda, Cuma finalinde tek başına yarışmak zorunda kaldı.

Yapılan büyük hata Murat ve Dilara'yı karşı karşıya getirdi…

Malzemelerini eksik koyan Murat ve Dilara çifti büyük bir tartışma yaşadı. "Sürekli açığımı arıyorsun" diyen Dilara, stüdyoyu terk etti.

Murat'a kırılan Dilara eşinin milyonların önünde özür dilemesiyle, stüdyoya geri döndü.

Final günü ceza çarkı kimler için döndü?

Kayınvalidesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Merve, yaptığı çift tadım ile final günü eksi 3 puan aldı. Eşinin olumsuz düşünceleri yüzünden eksi üç puan aldığını söyleyen Merve ceza puanının sorumlusu olarak eşini gösterdi.

Sürpriz telefon bağlantısı bütün dengeleri değiştirdi.

Yarışmaya gelmeyerek herkesi şaşırtan Harun yarışmaya telefon ile bağlandı. Kıbrıs'ta yaşamak istediğini çocuklarını da kendisiyle birlikte götürmek istediğini söyleyen Harun, eşi Seda'yı gözyaşlarına boğdu. Sinirlerine hakim olamayan Seda'nın serzenişi herkesi derinden etkiledi. "En zayıf noktam çocuklarım" diyen Seda, Harun ile kopma noktasına geldi. Kayınvalidesinin de çocuğunu kendi nüfusuna almak istediğini, evlatlarından ayrılmayacağını söyleyen Seda, başka bir yerde yaşayamayacağının altını çizdi. Seda'yı hala sevdiğini söyleyen Harun ise eşiyle her şeye sıfırdan başlamak istediğini söyledi.

20 altın bilezik kimin oldu?

Haftanın finalinde 20 altın bileziğin sahibi Zeyneti ve Murat çifti oldu. Zeyneti ve Murat seçtikleri zarf ile bir masayı koruma altına almaya hak kazanmışlardı. Bu hakkı Dilara ve Murat'tan yana kullanan çift, rakiplerine bir şans daha vermiş oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de