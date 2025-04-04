Can Borcu’nda Mehmet Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

15.Bölüm Özeti:

Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler. Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder. Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder. Emel ile yüzleşen Mehmet, şantajın arkasında onun olduğunu öğrenir.

Kaynak: ATV