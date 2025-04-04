04 Nisan 2025, Cuma
Haberler Televizyon Haberleri Can Borcu'nda Mehmet Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

Can Borcu'nda Mehmet Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 13:54
ABONE OL
Can Borcu’nda Mehmet Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

Cüneyt Mete, Mine Tugay, Ebru Özkan Saban'ın başrolünde olduğu Can Borcu dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen dizi, 15. bölümüyle cumartesi akşamı atv’de.

15.Bölüm Özeti:

Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler. Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder. Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder. Emel ile yüzleşen Mehmet, şantajın arkasında onun olduğunu öğrenir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tüm bunlar olurken Yıldırım Yekta'yı hastaneden kaçırır. Mehmet Yekta'nın izini sürmeye çalışsa da sonuçsuz kalır. Efe, Yaşar aracılığıyla Yıldırım'a ulaşmaya çalışırken, Yaşar'ın ikili oyunu Yıldırım'ın kaçmasına neden olur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Öte yandan Emel, Yekta'nın ortaya çıkması karşılığında Yasemin'den Rüzgar'ı ihbar etmesini ister. Handan, durumu Mehmet'e bildirir ve Emel'in neyin peşinde olduğunu anlatır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Doğa'nın durumu ağırlaşırken, Çınar beklenmedik bir hamle yapar ve Rüzgar'ı ihbar eder. Zaman Doğa'nın aleyhine akıyordur ve bir anda kalbi durur. Doğa yaşayacak mıdır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör