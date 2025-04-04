Can Borcu'nda Mehmet Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?
Cüneyt Mete, Mine Tugay, Ebru Özkan Saban'ın başrolünde olduğu Can Borcu dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen dizi, 15. bölümüyle cumartesi akşamı atv’de.
15.Bölüm Özeti:
Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler. Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder. Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder. Emel ile yüzleşen Mehmet, şantajın arkasında onun olduğunu öğrenir.
Tüm bunlar olurken Yıldırım Yekta'yı hastaneden kaçırır. Mehmet Yekta'nın izini sürmeye çalışsa da sonuçsuz kalır. Efe, Yaşar aracılığıyla Yıldırım'a ulaşmaya çalışırken, Yaşar'ın ikili oyunu Yıldırım'ın kaçmasına neden olur.
Öte yandan Emel, Yekta'nın ortaya çıkması karşılığında Yasemin'den Rüzgar'ı ihbar etmesini ister. Handan, durumu Mehmet'e bildirir ve Emel'in neyin peşinde olduğunu anlatır.
Doğa'nın durumu ağırlaşırken, Çınar beklenmedik bir hamle yapar ve Rüzgar'ı ihbar eder. Zaman Doğa'nın aleyhine akıyordur ve bir anda kalbi durur. Doğa yaşayacak mıdır?
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