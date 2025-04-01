Bir Gece Masalı tekrar bölümüyle atv'de!
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' tekrar bölümüyle ekranlara geliyor.
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı dizisinin 28. bölümü heyecanla bekleniyor! Peki son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
27.Bölüm:
"ERKEK GÜZELİ"
Yaşanan büyük şok sonrası herkes hayatındaki sorunlarla boğuşurken Mahir ve Canfeza'nın arası yeniden bozulur.
Canfeza, babasının ona getirdiği sorunların arasında kaybolup abisi tarafından sürekli manipüle edilirken; Mahir'in yaşadıklarını gözden kaçırır.
Ancak Mahir yine de bir yandan ilişkisini düzeltmeye çalışırken bir yandan babasıyla ilgili çok şaşıracağı bir sırra ulaşır.
Ancak bu sır babasının cinayetinde yeni bir kapı açar. Süreyya ile kanka olan Ferman, maceradan maceraya atlarken gelen acı haberle büyük bir şok yaşar.
Afet ise başına bela olan Fatma'yı eve almak zorunda kalır.
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