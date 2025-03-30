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"Kuruluş Osman" oyuncularından bayrama özel mesajlar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 09:46
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Kuruluş Osman oyuncularından bayrama özel mesajlar!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncuları, bayramların aile bağlarını güçlendiren ve unutulmaz anılar biriktirilen özel günler olduğunu vurgulayarak, tüm izleyicilerin bayramını en içten dilekleriyle kutladı.

Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncuları, bayrama dair unutulmaz anılarını paylaştı.

Kaynak : ATVKaynak : ATV

Burak Özçivit (Osman Bey): "Bayram sofralarında ailemle bir arada olmayı seviyorum. Çocuklarımın neşesine ortak olmak, eskileri yad etmek güzel ve önemli bir geleneğimiz."

Kaynak : ATVKaynak : ATV

Özge Törer (Bala Hatun): "Bayramlar benim için aileyle özenle kutlanan, birlik ve beraberliğin en güzel hissedildiği günlerdir. Sabah erkenden kalkıp, yeni alınmış bayramlıklarımızı giyerek büyüklerimizi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşardık. Şimdi geriye dönüp baktığımda, aslında birçok bayramım unutulmaz beraberlik ve saf sevgiyle doluydu."

Kaynak : ATVKaynak : ATV

Faruk Aran (Alaeddin Bey): "Bayramlar bana çocukluğumu, yeni alınan kıyafetleri giyme heyecanını ve o günlerin samimiyetini hatırlatıyor. Bayram hediyesi olarak bilgisayar alınmıştı, o heyecanımı hiç unutmuyorum. Şarkılar söyleyerek evin içinde koşturup durmuştum."

Kaynak : ATVKaynak : ATV

Yiğit Uçan (Boran Bey): "Çocukken annem bana bayram arefesinde çok güzel bir pantolon almıştı. O kadar hoşuma gitmişti ki heyecandan yastığımın altına koyup yatmıştım. Bayram sabahı büyük bir mutlulukla giydim ve dışarı çıktım. Ancak çok uslu bir çocuk olmadığım için tel örgülü duvardan atlarken pantolonum boydan boya yırtıldı! Bu da benim unutamadığım bir bayram anısı oldu."

Kaynak : ATVKaynak : ATV

Belgin Şimşek (Gonca Hatun): "İlkokula giderken babam bana bayram hediyesi olarak bisiklet almıştı. Adını 'İksir' koymuştum! Kimsenin öğretmesine izin vermeden tüm bayram boyunca düşe kalka kendi kendime öğrenmiştim. O günlerde hissettiğim heyecanı ve mutluluğu unutamam."

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