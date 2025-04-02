Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 2 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

22 yıldır izaha muhtaç bir çocuk kaybı. Aradığımız Umut'un yakınları yüzleşiyor...

Kayıp Umut'un babası ve annesi canlı yayında... Anneanne Gül Hanım, çocuğa bakamadığını, çalıştığını o yüzden kızına sahip çıkamadığını söyledi. Kızının çocuğu birine verdiğini iddia etti. Zeynep Hanım iddiaları kabul etmedi. Annesinin kendisini biriyle evlendirmek istediğini anlattı.

Umut'u ararken ulaştığımız sürpriz görgü şahidi konuştu.

Yıllar önce binalarında çocuğu bulan görgü şahidi programı da takip ediyordu. Apartmanda çocuğu gördüğünü, kendisine 'annem gelecek' dediğini söyledi. Polislerin gelip götürdüğünü bir daha görmediğini anlattı.

Hatice Kış'ın eşi Eşref Kış konuştu. ''Eşimin cinayetinde baldızımın da parmağı var''

Kardeşinin birliktelik yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Hatice Kış'ın eşi Eşref Kış konuştu. Baldızında şüphelendiğini ve birşeyler bildiğini söyledi.

34 yaşındaki Birgül Arduç ve 17 yaşındaki Sudenaz Laleli aranıyor...

34 yaşındaki iki çocuk annesi Birgül Arduç, 14 Mart'ta İstanbul Sancaktepe'den kayboldu. Diğer kayıp 17 yaşındaki Sudenaz Laleli ise 17 Mart'ta Konya'dan kayboldu.