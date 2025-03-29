29 Mart 2025, Cumartesi
Haberler Televizyon Haberleri Efsane geri döndü: İşte Benim Stilim başlıyor! İşte jüri üyeleri...

Efsane geri döndü: İşte Benim Stilim başlıyor! İşte jüri üyeleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 10:37
ABONE OL
Efsane geri döndü: İşte Benim Stilim başlıyor! İşte jüri üyeleri...

Ekranların en popüler moda yarışmalarından biri haline gelen İşte Benim Stilim, yıllar sonra yeniden başlıyor! Yarışmanın heyecanla beklenen yeni sezonu için ilk fragman yayınlandı. Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmanın yeni jüri üyeleri de açıklandı.

Moda ve stil tutkunlarının yakından takip ettiği fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim için tarih belli oldu. Daha önceki sezonlarıyla büyük ilgi gören yarışma, izleyicileri yeniden heyecanlandırdı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

İŞTE JÜRİ ÜYELERİ

Önceki yıllarda jüri koltuğunda rahmetli Nur Yerlitaş, Ivana Sert ve Kemal Doğulu gibi isimlerin yer aldığı programın yeni sezonunda jüri üyeleri belli oldu.

Kaynak: YouTube ekran görüntüsüKaynak: YouTube ekran görüntüsü

İşte Benim Stilim'in yeni jüri kadrosunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer yer alacak.

Kaynak: YouTube ekran görüntüsüKaynak: YouTube ekran görüntüsü

Programın sunuculuğunu ise yine başarılı isim Öykü Serter üstlenecek.

Kaynak: YouTube ekran görüntüsüKaynak: YouTube ekran görüntüsü

İŞTE BENİM STİLİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İşte Benim Stilim, 31 Mart Pazartesi günü ilk bölümüyle TV8'de ekrana gelecek.

Kaynak: YouTube ekran görüntüsüKaynak: YouTube ekran görüntüsü

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör