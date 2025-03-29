Efsane geri döndü: İşte Benim Stilim başlıyor! İşte jüri üyeleri...
Ekranların en popüler moda yarışmalarından biri haline gelen İşte Benim Stilim, yıllar sonra yeniden başlıyor! Yarışmanın heyecanla beklenen yeni sezonu için ilk fragman yayınlandı. Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmanın yeni jüri üyeleri de açıklandı.
Moda ve stil tutkunlarının yakından takip ettiği fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim için tarih belli oldu. Daha önceki sezonlarıyla büyük ilgi gören yarışma, izleyicileri yeniden heyecanlandırdı.
İŞTE JÜRİ ÜYELERİ
Önceki yıllarda jüri koltuğunda rahmetli Nur Yerlitaş, Ivana Sert ve Kemal Doğulu gibi isimlerin yer aldığı programın yeni sezonunda jüri üyeleri belli oldu.
İşte Benim Stilim'in yeni jüri kadrosunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer yer alacak.
Programın sunuculuğunu ise yine başarılı isim Öykü Serter üstlenecek.
İŞTE BENİM STİLİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İşte Benim Stilim, 31 Mart Pazartesi günü ilk bölümüyle TV8'de ekrana gelecek.
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