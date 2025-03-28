Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Kaynak: ATV

"Düşersem kaldıracak kimsem yok."

Rabia'nın annesine söyledikleriyle kendi yarasını hatırlayan Seda, gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır annesiz büyümenin zorluklarıyla nasıl başa çıktığını anlatan Seda, herkesi duygulandırdı. "Kanadı kırık kuş gibiydim, düşersem beni kaldıracak bir annem bile olmadı" diyen Seda "Kaç yaşına gelirsem geleyim, bu yara hiç geçmeyecek" dedi.

Seda'ya en büyük destek ise, benzer acılar yaşayan Nursel Ergin'den geldi. Annesinin yıllardır nerede olduğu bilmeyen Seda, babasıyla da görüşmüyor. Annneanne ve dedesi tarafından büyütülen Seda bu yıl yaşadığı büyük bir şok ile kardeşi olduğunu öğrenmişti.