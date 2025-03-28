Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?
Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor! Şükrü’nün eşine romantik sürprizi final gününe damga vurdu.
Sevilen çift Rabia ve Şükrü, final günü herkesi kendilerine hayran bıraktı. Yeni evli çift mutfakta hem yemek yaptı, hem de aşk tazeledi. Şükrü'nün eşine yaptığı serenat ise göz doldurdu. Eşine yardımda sınır tanımayan Şükrü "her eve lazım" dedirtti.
"Düşersem kaldıracak kimsem yok."
Rabia'nın annesine söyledikleriyle kendi yarasını hatırlayan Seda, gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır annesiz büyümenin zorluklarıyla nasıl başa çıktığını anlatan Seda, herkesi duygulandırdı. "Kanadı kırık kuş gibiydim, düşersem beni kaldıracak bir annem bile olmadı" diyen Seda "Kaç yaşına gelirsem geleyim, bu yara hiç geçmeyecek" dedi.
Seda'ya en büyük destek ise, benzer acılar yaşayan Nursel Ergin'den geldi. Annesinin yıllardır nerede olduğu bilmeyen Seda, babasıyla da görüşmüyor. Annneanne ve dedesi tarafından büyütülen Seda bu yıl yaşadığı büyük bir şok ile kardeşi olduğunu öğrenmişti.
Hafta finalinde kazanan kim oldu?
Bir hafta boyunca 20 bilezik için kıyasıya yarışan çiftler, finalde büyük heyecan yaşadı. Günün en iyi yemek yapanı Seda ve Harun çifti oldu ve 4 altının sahibi oldular. Hafta boyunca topladıkları puanlar ile 20 bileziği almaya hak kazananlar ise, sevilen çift Zeyneti ve Murat oldu.
Cuma finaline çifte eleme şoku
Hafta boyunca en düşük puanı alarak elenenler, Cansu ve Burak oldu. Her şeyi değiştirecek olan ise Seda'nın seçtiği zarftı. Seda zarfından çıkan ödül ile bir masayı eleme hakkı kazanmıştı. Seda'nın bu hakkını kullanıp kullanmayacağı merak konusuydu. En yakın rakibi Zeyneti ve Murat'ı elemesi beklenen Seda ise ters köşe yaparak Rabia, Şükrü ve Elif Hanım'ı eledi. Yapılan elemeler ile Nursel ile Mutfak Bahane'ye iki masa birden veda etmiş oldu.
"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de
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