Zembilli dizisi final bölümüyle bu akşam atv'de
atv'nin sevilen dizisi Zembilli, bu akşam yayınlanacak olan final bölümüyle izleyicilere veda edecek! İşte Zembilli'nin 13. bölümüne dair merak edilenler...
13.Bölüm Özeti:
Kadir, Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez. Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler. Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla büyük bir üzüntü yaşar.
Tarık bulduğu defineyi müzeye götürmeye karar verir. Zembilli bayram sabahına uyanır.
Bayram namazı, ardından bayramlaşmalar yapılır. Kadir ve İshak ramazan davulcusu olarak bahşiş toplamaya çıkarlar, fakat onları bir sürpriz beklemektedir.
Daha sonra Kadir davulunu alıp Refik'in evinin yolunu tutar, Nuran'la konuşmak ister. Nuran ise Kadir'e son kararını söyler.
Vahit için de büyük gün gelmiştir, imamlık sınavlarına girer ve sonucu merakla beklemektedir.
Tüm bunlar yaşanırken Kadir'in bedbaht hali herkese dert olur.
Tarık, Kadir için bir plan yapar. Kadir, Adem ve Fidan'ın düğününde Nuran'ı tekrar kaçıracaktır.
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