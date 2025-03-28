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Zembilli dizisi final bölümüyle bu akşam atv'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 08:42
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Zembilli dizisi final bölümüyle bu akşam atv’de

atv'nin sevilen dizisi Zembilli, bu akşam yayınlanacak olan final bölümüyle izleyicilere veda edecek! İşte Zembilli'nin 13. bölümüne dair merak edilenler...

Zembilli dizisi bu akşam final bölümlüyle atv ekranlarında! Yeni bölümde neler olacak? İşte ipuçları...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

13.Bölüm Özeti:

Kadir, Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez. Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler. Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla büyük bir üzüntü yaşar.

ZEMBİLLİ 13.⁠ ⁠BÖLÜM 2. FİNAL FRAGMANI

Tarık bulduğu defineyi müzeye götürmeye karar verir. Zembilli bayram sabahına uyanır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bayram namazı, ardından bayramlaşmalar yapılır. Kadir ve İshak ramazan davulcusu olarak bahşiş toplamaya çıkarlar, fakat onları bir sürpriz beklemektedir.

Daha sonra Kadir davulunu alıp Refik'in evinin yolunu tutar, Nuran'la konuşmak ister. Nuran ise Kadir'e son kararını söyler.

Vahit için de büyük gün gelmiştir, imamlık sınavlarına girer ve sonucu merakla beklemektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tüm bunlar yaşanırken Kadir'in bedbaht hali herkese dert olur.

Tarık, Kadir için bir plan yapar. Kadir, Adem ve Fidan'ın düğününde Nuran'ı tekrar kaçıracaktır.

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