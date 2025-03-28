Zembilli dizisi final bölümüyle bu akşam atv’de

Kaynak: ATV

13.Bölüm Özeti:

Kadir, Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez. Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler. Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla büyük bir üzüntü yaşar.

Tarık bulduğu defineyi müzeye götürmeye karar verir. Zembilli bayram sabahına uyanır.