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Kuruluş Osman'ın kadrosu büyüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 11:14 Güncelleme: 28.03.2025 11:16
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Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00’de yayınlanacak olan 187’nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor.

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen "Kuruluş Osman" oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Onur Ayçelik Kuruluş Osman'da! Onur Ayçelik Kuruluş Osman'da!

YEPYENİ KARAKTERLER YEPYENİ HİKAYELER…

'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik dizinin yıldız oyuncu kadrosuna katıldı.

Şahin Çelik Kuruluş Osman'da!Şahin Çelik Kuruluş Osman'da!

Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterlerin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Tayanç Ayaydın Kuruluş Osman'da! Tayanç Ayaydın Kuruluş Osman'da!

KURULUŞ OSMAN'A 4 YENİ İSİM

Tayanç Ayaydın "Bizans Komutanı Claudius" karakterine hayat verirken; Sinan Tuzcu ise "Moğol Elçisi Kuçar" olarak seyirci karşısına çıkacak. Şahin Çelik "Türkmen Beyi Koca Bey"; Onur Ayçelik ise bir başka "Türkmen Beyi Hasan Alp"i canlandıracak.

Sinan Tuzcu Kuruluş Osman'da! Sinan Tuzcu Kuruluş Osman'da!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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