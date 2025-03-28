Müge Anlı ATV canlı yayın! 28 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

22 yıl önce kaybolan çocuğunun akıbetini merak eden Vedat Kaya, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Eski eşinin yıllar önce oğlunun akıbeti hakkında yalan söylediğini anlatan Vedat Kaya, savcılığa şikayette bulundu. Umut Kaya'nın anneannesi de canlı yayına katılarak kızının torununu bir inşaata bıraktığını söyledi.

Kayıp çocuğun annesi Zeynep Hanım canlı yayına bağlandı. Sakladığı her şeyi anlatacağını söyleyen Zeynep Hanım programa gelmek istediğini söyledi. Program sonunda canlı yayına katılan Zeynep Hanım, savcılığa dilekçe verdiğini, oğlunu da inşaata bırakmadığını söyledi.

Çorum'da yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Kış, evinde 8 bıçak darbesiyle 12 Mart tarihinde kız kardeşinin sevgilisi tarafında öldürülmüştü. Sevgilisinin cinayeti işlediğinden haberi olmadığını söyleyen Sevim Hanım'ın şüpheli hareketleri dikkat çekti.

Hatice Kış'ın kızı ve teyzesi canlı yayında yüzleşti. Annesinin öldürülmesinden teyzesinin de haberi olduğunu söyleyen Munise Hanım, "Teyzem annem öldükten sonra şehir değiştirmek istedi" dedi.