Başka Bir Gün’de Yaman Deniz ve Can’ı kaçırdı!

Kaynak: ATV

TERK ETMEK DE TERK EDİLMEK KADAR ZORMUŞ

Özlem'in mangal partisinde yaptıklarının ardından Fahir Özlem'in yanına gelip onu ikna etmek istese de Özlem, Fahir'i dinlemedi. Bebekken yetiştirme yurduna terk edilen Özlem, yaşadıklarının içinde nasıl yaralar oluşturduğunu dile getirip 'Terk etmek de terk edilmek kadar zormuş' diyerek Fahir'i terk etti.

YAMAN, DENİZ VE CAN'I KAÇIRIP ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Serdar, Zülfü'nün ofisini basıp ondan hesap sordu. Bu esnada Nehir de Naciye'den gün içinde evlerinin önüne Yaman'ın geldiğini öğrenenince bu kez oklar Yaman'ı gösterdi. Serdar, Aytunç ve Zülfü ile beraber Yaman'la konuşmak için anneannesinin evine gittiler. Deniz'in kaçırıldığı saatlerde anneannesinin evinde olduğunu söyleyen Yaman'ın aslında bir planı olduğu ortaya çıktı. Zülfü Yaman'ı kandırıp Deniz ve Can'ı sakladığı eve onunla beraber gitti. Onları öldürmek isteyen Yaman'a Zülfü bir ders vermek istedi. Bu esnada eve Tuna geldi ve elinde bıçak olan Yaman'ı engellemeye çalışırken yere düştükleri esnada Tuna Yaman'ı istemeden bıçakladı.