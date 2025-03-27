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Zembilli'de Adem ile Fidan muradına eriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 12:50 Güncelleme: 27.03.2025 12:53
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Zembilli’de Adem ile Fidan muradına eriyor

ATV’nin sevilen dizisi Zembilli, final bölümüyle ekranlara geliyor! Dizinin finalinde, Kadir, Nuran’ın gidişiyle sarsılırken, onunla son bir kez yüzleşme kararı alacak. Diğer yanda, Adem ve Fidan düğün hazırlığı içindeyken, Şükran ise abisinin borcu nedeniyle büyük bir üzüntü yaşayacak.

ATV'nin sevilen dizisi Zembilli final bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor! İşte dizinin 13. bölümüne dair ipuçları...

13.Bölüm Özeti:

Kadir, Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez. Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler.

ZEMBİLLİ 13.⁠ ⁠BÖLÜM 2. FİNAL FRAGMANI

Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla büyük bir üzüntü yaşar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tarık bulduğu defineyi müzeye götürmeye karar verir. Zembilli bayram sabahına uyanır. Bayram namazı, ardından bayramlaşmalar yapılır. Kadir ve İshak ramazan davulcusu olarak bahşiş toplamaya çıkarlar, fakat onları bir sürpriz beklemektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Daha sonra Kadir davulunu alıp Refik'in evinin yolunu tutar, Nuran'la konuşmak ister.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Nuran ise Kadir'e son kararını söyler. Vahit için de büyük gün gelmiştir, imamlık sınavlarına girer ve sonucu merakla beklemektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tüm bunlar yaşanırken Kadir'in bedbaht hali herkese dert olur. Tarık, Kadir için bir plan yapar. Kadir, Adem ve Fidan'ın düğününde Nuran'ı tekrar kaçıracaktır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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