Zembilli’de Adem ile Fidan muradına eriyor

ATV'nin sevilen dizisi Zembilli final bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor! İşte dizinin 13. bölümüne dair ipuçları...

13.Bölüm Özeti:

Kadir, Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez. Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler.

Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla büyük bir üzüntü yaşar.

Kaynak: ATV