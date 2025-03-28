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"Can Borcu" tekrar bölümüyle atv’de! Dengeleri alt üst eden kaza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 12:04
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Can Borcu tekrar bölümüyle atv’de! Dengeleri alt üst eden kaza

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen 'Can Borcu' tekrar bölümüyle 29 Mart cumartesi akşamı atv'de.

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Cüneyt Mete gibi isimlerin başrolünde olduğu "Can Borcu" dizisi tekrar bölümüyle izleyicilerle buluşuyor...

14.Bölüm Özeti:

Ferit'in Emel'i hangi suçtan ihbar ettiği ve Sude'nin Ferit'e yardım etmesinin ardındaki sebep gizemini korurken, Yasemin, Ferit'in annesini cezaevine göndermesinden etkilenir.

CAN BORCU 15.BÖLÜM FRAGMANI

Bu durum, Yasemin'in eski duygularını yeniden canlandırırken, Çınar'ın tepkisine yol açar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mehmet, Yekta'yı kızından uzak durması için tehdit eder. Cezaevinde zor günler geçiren Emel, koğuş arkadaşları tarafından hoş karşılanmaz ve sergilediği tavırlar nedeniyle hedef haline gelir.

Handan, oturdukları evi satın alan kişinin Ferit olduğunu öğrenince büyük bir tepki gösterir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Acil ameliyata alınan Doğa'nın böbreklerinin iflas ettiği anlaşılır ve derhal bir böbrek nakline ihtiyaç duyulur. Doğa için en uygun donörün Yekta olduğu ortaya çıkar. Ancak Yekta, bağış yapmayı reddeder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Doğa ve Ateş'in okuldan kaçtıkları gün, Doğa ciddi bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılır.

Peki, onu ikna eden kişi kim olacak? Yekta, donör olmayı kabul etmesi karşılığında Mehmet'ten ne talep edecek? Mehmet, bu teklifi kabul edecek mi?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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