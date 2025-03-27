Kuruluş Osman’da Esenbike Hatun ve Sargu’nun sonu

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Yardım teklifinde bulunun Sofia, beklenmedik bir hamleyle Esenbike Hatun ve Sargu'yu öldürerek izini kaybettirir. Bu hamle, Osman Bey'i zor durumda bırakırken yeni bir mücadelenin de başlangıcı olur.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman, 186'ıncı bölümüyle sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.