Kuruluş Osman'da Esenbike Hatun ve Sargu’nun sonu
Kuruluş Osman’ın 186’ıncı bölümü, Osman Bey’in Türkmen Beylerinin desteğini alarak Kayı Obası’nı geri kazanmak için başlattığı büyük mücadeleye sahne oldu. Bölüme, Osman Bey’in düşmanlarını mağlup etmesi ve Esenbike Hatun ile Sargu’nun, Sofia’nın kurduğu tuzakla öldürülmesi damga vurdu.
Kuruluş Osman'ın 186'ıncı bölümünde; düşmanlarına karşı harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerinin desteğini alarak küffara karşı Kayı Obası Alplerinin ve Türkmen birliklerinin Sivriöyük mevkiindeki gizli karargahta bir araya gelerek yek vücut olarak hareket etmesi kararını alır.
Osman Bey "Hep birlikte tek bir ordu olacağız'' diyerek harekete geçer.
Bu sırada Esenbike Hatun, gizli karargâhın yerini öğrenmek için Türkmen Beylerinden Şahin Bey'i oğlunun canıyla tehdit eder. Karargâhın yerini öğrenen Esenbike Hatun, Osman Bey ve Alplerine pusu kurar.
Osman Bey bu tuzaktan kurtularak ihaneti öğrendiği ve Şahin Bey'in canını alır. Ardından yönünü doğrudan Kayı Obası'na çeviren Osman Bey hain İlbay'ı cezalandırarak Kayı Obasını tekrar himayesi altına alır.
Kayı Obası'na dönen Esenbike Hatun, Ulugan ve Sargu, Osman Bey ve Alplerini karşılarında görünce büyük bir korkuya kapılır. Osman Bey, "Vaktin geldi, Ulugan! Seni elimden kim alacak?" diyerek saldırı emri verir.
Ulugan'ı mağlup edip canını alan Osman Bey, zaferini ilan eder. Savaşı kaybettiklerini anlayan Esenbike Hatun ve Sargu ormana doğru kaçtıkları sırada Sofia ve askerleriyle karşılaşır.
Yardım teklifinde bulunun Sofia, beklenmedik bir hamleyle Esenbike Hatun ve Sargu'yu öldürerek izini kaybettirir. Bu hamle, Osman Bey'i zor durumda bırakırken yeni bir mücadelenin de başlangıcı olur.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman, 186'ıncı bölümüyle sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.
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