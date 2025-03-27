Başka Bir Gün’ün yeni bölümü nefes kesecek!

9.Bölüm Özeti:

Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur.

Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler.

Kaynak: ATV