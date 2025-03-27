27 Mart 2025, Perşembe
Haberler Televizyon Haberleri Başka Bir Gün'ün yeni bölümü nefes kesecek!

Başka Bir Gün'ün yeni bölümü nefes kesecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 09:15 Güncelleme: 27.03.2025 09:31
ABONE OL
Başka Bir Gün’ün yeni bölümü nefes kesecek!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün bu akşam yeni bölümüyle atv'de.

Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrolünde olduğu "Başka Bir Gün" dizisinin yeni bölüm için heyecan dorukta! İşte sevilen dizinin 9. bölümüne dair detaylar...

9.Bölüm Özeti:

Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur.

BAŞKA BİR GÜN 9.BÖLÜM FRAGMANI

Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Fakat Nehir'in içindeki kuşkular silinmez. Bu sırada Deniz'in kayıp olduğunu öğrenirler.

BAŞKA BİR GÜN 9.BÖLÜM 2.FRAGMANI

Serdar ve Nehir; Zülfüler ve Yaman'dan şüphelense de Yaman, Deniz'in kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu ispatlıyordur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Serdar ve Nehir kızlarını bulmak için uğraşırlarken ikisi de kendi bildikleri yoldan ilerler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

İkisinin izlediği bu yollar başka sorunlara yol açacak olsa da Serdar ve Nehir kızlarını bulup onu kurtarmayı başarabilecek midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör