ATV Müge Anlı canlı izle! 27 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aynı gelin tarafından kandırıldığını söyleyen aileler... "Görüntüdeki kişi bizi dolandıran ikinci gelindi"

Aynı gelin tarafından dolandırılan Sedat Bey canlı yayına bağlandı. İkinci gelinin kendisini dolandırdığını iddia etti. 17 yaşında olduğu için nikah kıyamadıklarını söyledi. Gelinin annesinin hamile olduğunu bildiğini onunda yalan olduğu o doğan çocuğun gelinin çocuğu olduğu konuşuldu.

3 Nisan 2002'de 2,5 yaşındaki oğlu kayboldu. Adem Söyler adı ile evlatlık verildi.

Vedat Bey, 3 Nisan 2002'de Ataşehir'den kaybolan oğlu Adem'i aramak için stüdyoya geldi. Vedat Bey, çocuğuna annesinin baktığını, eski eşinin oğlunu görmek için aldığını ve bir daha göremediğini söyledi. Evlatlık verildiği öğrendiğini anlattı.

Aradığı Umut Kaya'nın annesi canlı yayında...

Kayıp çocuğun annesi Zeynep Hanım canlı yayına bağlandı. Vedat Kaya'nın çocukla ilgilenmediğini kendisinin de bakamadığını o yüzden bıraktığını söyledi.''Oğlumu bırakırken adı Umut, babası da Vedat dediğimi hatırlamıyorum'' dedi.

Sevgilisinin cinayetten önce traktör aldığını söyledi. ''Sevgilim, ablamı traktör parası için öldürdü''

Sevim Ekiz, Murat Arıkan'ın cinayeti işlediğini bilmediğini tekrarladı. Kendisinden korktuğunu şiddete uğradığını o yüzden hiçbir şey soramadığını söyledi.

Öldürüldü, kolundaki bilezikler alındı, yakıldı. Fikriye Turgut cinayetinde katil kim?

Fikriye Turgut eşi Cuma namazına gittiği sırada altınları alınarak ve evi yakılarak cinayete kurban gitti. 60 yaşındaki kadının evinden sadece 4 bileziği alındığı ortaya çıktı.