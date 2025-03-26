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Bir Gece Masalı'nda Mahir evi terk etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 11:57
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Bir Gece Masalı’nda Mahir evi terk etti!

Geçtiğimiz akşam (25 Mart Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. İşte Bir Gece Masalı'nın 28. bölümünde yaşananlar...

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masal dizisi, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kürşat'ın ailesinin ortaya çıkışı tüm dengelerin değişmesine neden olur. Canfeza'nın abisi ile görüşmesi, Kürşat ve sorunlarının sürekli evlerine taşması Mahir'in tepkisine neden olur. Ferman ile Süreyya Anne müttefik olurlar.

Efsane'yi istemeye gitmek için Süreyya Anne'yi ikna eder. Ezra Nene, Yılmazları arayarak durumu haber verir. Kürşat her şeye rağmen Gülizar ile nikah kıymaya kararlıdır. Ancak Handan'dan gelen mesaj Gülizar'ın aklını karıştırır. Handan ile sarılma videosunu izleyen Gülizar, Kürşat'a geçen gece nerede olduğunu sorar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mahir ise babasını sakladığı kasayı açar ve hiç bilmediği bir gerçekle yüzleşir. Babasının ölümünde ona çok yakın olan Raşit'in dışında birilerinin parmağı vardır. Tüm sırları ortaya çıkaracak kaset ise kayıptır. Selim, Kürşat'ı arayarak onu uyarmak ister. Raşit'in kızından bahseder ve Canfeza'nın tehlikede olduğunu söyler. Ancak hapishanede saldırıya uğrar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Babasının nikahına abisi ile gitmek üzere olan Canfeza ve Mahir arasında büyük tartışma patlak verir. İkili aileleri yüzünden aşklarını sorgulamak zorunda kalır. Sadece sevmek yetmiyormuş diyen Mahir evi terk eder.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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