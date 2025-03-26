ATV canlı yayın! 26 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öldürülen Hatice Kış'ın yakınları karşı karşıya...

Canice öldürülen Hatice Kış'ın kardeşi ve kızı karşı karşıya. Sevim Ekiz, birliktelik yaşadığı Murat Arıkan'ın ablasını öldürdüğünü bilmediğini yineledi. Hatice Kış'ın kızı Satı Hanım teyzesini suçladı. Öldürülen kadının altınlarının tamamının nerede olduğu tartışıldı.

Hatice Kış'ın katil zanlısının ablası konuştu. ''Kardeşim taziyeye gelenlere hizmet etti''

Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim Ekiz'in cinayetin ardından sözlerinin dikkate alınmaması için katil zanlısının kardeşlerinin uyarıda bulunduğu iddia edilmişti. Katil zanlısı Murat Arıkan'ın ablası Ayşe Korkmaz konuştu.

2 sevgili ile ilgili iddialara yer veren tanık konuştu. ''Olay akşamı sürekli olarak Sevim'i uyarıyordu''

Hatice Kış'ı öldürdüğü acığa çıkan Murak Arıkan ve birliktelik yaşadığı Sevim Ekiz'le ilgili bildiklerini anlatmak isteyen bir köy sakini konuştu. İddiasına göre, Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim Ekiz cinayet akşamı sevgilisi tarafından uyarılmıştı.

97 gündür göremediği eşi Özge Kabaklarlı ve 3 çocuğunu arıyor...

Anıl Kabaklarlı 97 gündür göremediği 13 yıllık eşi Özge ve 3 çocuğunu aramak için Müge Anlı'ya geldi. Eşine seslendi. Yayına bağlanan Özge Kabaklarlı'nın ağabeyi Özgür, Anıl'ın çalışmadığını kardeşinin çok çekingen olduğunu onu istemediğini söyledi.

''Aynı çetenin kurbanı olduk 2 kez dolandırıldık'' Yılmaz ailesine 500 bin TL'ye patlayan evlilik oyunu...

Adnan Yılmaz ve ailesine pahalıya patlayan evlilik hayali. 34 yaşındaki inşaat işçisi Adnan Yılmaz'ı Müge Anlı'ya getiren neden yuva kurmak için çıktığı yolda 2 kez evlilik vaadiyle dolandırılma iddiasıydı...