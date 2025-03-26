Başka Bir Gün'de Deniz kayboluyor! Nehir ve Serdar kızlarını bulabilecek mi?
Ezgi Mola, Avni Yalçın, Salih Bademci, Şükran Ovalı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Başka Bir Gün’ün yeni bölümünden ipuçları ortaya çıktı. Peki Başka Bir Gün 9. bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün Perşembe akşamları atv'de.
9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur. Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler. Fakat Nehir'in içindeki kuşkular silinmez.
Bu sırada Deniz'in kayıp olduğunu öğrenirler. Serdar ve Nehir; Zülfüler ve Yaman'dan şüphelense de Yaman, Deniz'in kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu ispatlıyordur.
Serdar ve Nehir kızlarını bulmak için uğraşırlarken ikisi de kendi bildikleri yoldan ilerler. İkisinin izlediği bu yollar başka sorunlara yol açacak olsa da Serdar ve Nehir kızlarını bulup onu kurtarmayı başarabilecek midir?
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