Kuruluş Osman’da Bala Hatun sır perdesini aralıyor

Kaynak: ATV

186.Bölüm:

OSMAN BEY, KAYI OBASINI GERİ ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR!

Osman Bey, Esenbike'nin oyununu bozmuş ve Ulugan'la kurduğu düzeni açığa çıkarmıştır. Bunun üzerine Esenbike, Osman Bey'e karşı düşmanlığını alenen ilan eder ve tüm müttefiklerini harekete geçirerek büyük bir saldırı planlar.

Türkmen Beylerini yanına alan Osman Bey, hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Ancak hem içeriden hem dışarıdan tehdit altındadır! Osman Bey, düşmanlarının tüm planlarını boşa çıkarıp Kayı Obası'nı geri alabilecek mi?