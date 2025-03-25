Müge Anlı ATV canlı izle! 25 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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Hatice Kış cinayeti Müge Anlı'da çözüldü! ATV

HATİCE KIŞ CİNAYETİNDE 1 TUTUKLAMA

Damat, kız kardeşinin sevgilisi çıktı. Hatice Kış cinayetindeki düğüm Müge Anlı'da çözüldü.

77 yaşındaki evinde canice öldürülen kadının katili yakınında çıktı. Gizli tanıdığın verdiği ifadedeki 'damat' detayı cinayeti adım adım ortaya çıkardı. Katil zanlısı sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Katil zanlısına 2 ayrı suçlama ile tutuklama.

Öldürülen altınları çalınan ve yakılan Hatice Kış'ın kız kardeşinin birliktelik yaşadığı Murat Arıkan yapılan röportajdan sonra jandarma komutanlığına götürülmüştü. Beklenen haber kısa sürede geldi. Murat Arıkan, Hatice Kış'ı öldürmek için gitmediğini borç almaya gittiğini ama Hatice Kış'ın vermekten vazgeçtiğini duyunca cinnet geçirip öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı 2 ayrı suçtan tutuklandı.

Hatice Kış'ın kız kardeşi gerçeği biliyor muydu?

Birliktelik yaşadığı Murat Arıkan'ın cinayet itirafının ardından Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim Ekiz canlı yayında... Murat Arıkan'ın ablasını öldürdüğünü bilmediğini hiç şüphelenmediğini de söyledi. Borç istediğini bilmediğini Murat'ın altınlardan nasıl haberdar olduğundan haberi olmadığını anlattı.

Ablasının katil zanlısı sevgilisi çıktı. ''Cinayetten sonra birlikte araba bakmaya gittik''

Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici, Murat Arıkan ve Sevim Ekiz'in arabama bakmaya gittiklerini herkese 'eşimin tarlasını 600 bin TL'ye sattık' dediğini söyledi. Sevim Ekiz bunu insanlardan duyduğunu haberi olmadığını söyledi.