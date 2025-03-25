25 Mart 2025, Salı
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Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza'nın aşkı yeniden sınanıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 09:24
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Bir Gece Masalı’nda Mahir ve Canfeza’nın aşkı yeniden sınanıyor!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bir Gece Masalı'nın yeni bölümü için heyecan dorukta!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

27.Bölüm:

"ERKEK GÜZELİ"

Yaşanan büyük şok sonrası herkes hayatındaki sorunlarla boğuşurken Mahir ve Canfeza'nın arası yeniden bozulur.

BİR GECE MASALI 27. BÖLÜM FRAGMANI

Canfeza, babasının ona getirdiği sorunların arasında kaybolup abisi tarafından sürekli manipüle edilirken; Mahir'in yaşadıklarını gözden kaçırır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ancak Mahir yine de bir yandan ilişkisini düzeltmeye çalışırken bir yandan babasıyla ilgili çok şaşıracağı bir sırra ulaşır.

Ancak bu sır babasının cinayetinde yeni bir kapı açar. Süreyya ile kanka olan Ferman, maceradan maceraya atlarken gelen acı haberle büyük bir şok yaşar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Afet ise başına bela olan Fatma'yı eve almak zorunda kalır.

Bir Gece Masalı, 25 Mart Salı günü saat 20.00'de atv ekranlarında.

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