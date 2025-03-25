Bir Gece Masalı’nda Mahir ve Canfeza’nın aşkı yeniden sınanıyor!

Kaynak: ATV

Ancak Mahir yine de bir yandan ilişkisini düzeltmeye çalışırken bir yandan babasıyla ilgili çok şaşıracağı bir sırra ulaşır.

Ancak bu sır babasının cinayetinde yeni bir kapı açar. Süreyya ile kanka olan Ferman, maceradan maceraya atlarken gelen acı haberle büyük bir şok yaşar.