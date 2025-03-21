Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?
Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!
40 bilezik için kıyasıya yarışan gelinler Cuma finaline büyük bir şok ile başladı. Nursel Ergin'in yayının başında verdiği anonsla, yarışmacılar büyük korku yaşadı.
YAYIN ÖNCESİ ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER CUMA FİNALİNE DAMGA VURDU
Yayın öncesi kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri akıllara durgunluk verdi. Kayınvalidenin stüdyo arkasına geçerek rakibinin fırın kablosunu çektiği anlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Yüzü tespit edilen Kadriye kayınvalide, yarışmadan diskalifiye edildi. Yaptığı büyük hata ile gelini Aslı ve oğlu Uğur'un 40 bilezik kazanma hayallerini suya düşürdü.
YENİ EVLİ ÇİFTTEN HERKESİ KISKANDIRAN ANLAR
Sevilen çift Rabia ve Şükrü, yayın arasında romantik anlar yaşadı. Eşine çiçek ile sürpriz yapan Şükrü, herkesin takdirini topladı. Başkasının çiçeğini eşine verdiğinin ortaya çıkmasıyla ne yapacağını şaşıran romantik eş, durumu toparlamakta zorlandı.
GELİN KAYINVALİDE ARASINDA ÇOCUK BAKIMI KRİZİ
Fenomen gelin Zeyneti ve kayınvalidesi arasındaki çocuk bakma krizi stüdyoyu ikiye böldü. Bir tarafta üç çocuk büyütmüş tecrübeli kayınvalide, diğer tarafta yeni anne bir gelin, ikisi de kendi yöntemlerinin doğruluğunu tartışırken dinleyenler iki tarafı da haklı buldu.
Azime kayınvalide torununun yemesi ve giyinmesinde kendi yöntemlerini uygularken, gelini Zeyneti'nin tam tersi tavrı ikilinin arasını açtı. Yaşanan krizde Murat annesinin haklı olduğunu, tecrübesinden dolayı onu dinlemeleri gerektiğini söyledi.
BÜYÜK ÖDÜL KİMİN OLDU?
Haftalık ödülün devretmesi ile büyük ödül tam 40 bilezik oldu. Bütün bir hafta kıyasıya yarışan aileler finali büyük bir heyecan ile beklediler. Fenomen çift Seda ve Harun 40 bileziği hanelerine yazdırarak bu haftanın kazananı oldular. Geçen sezonun da şampiyonu olan çift bu yıl da iddialarını sürdürdüklerini bir kez daha kanıtladılar.
"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 Mart Cuma hutbesi konusu | İnfak ve Kur’an Ayı Ramazan
- Nevruz Bayramı 2025: Baharın coşkusunu yansıtan en güzel ve anlamlı Nevruz Bayramı kutlama mesajları
- Vadeli Döviş Satışı ne demek, nasıl yapılır? TCMB döviz satım işlemi nedir?
- Kilo vermek için en iyi 7 günlük yürüyüş planı
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
- 2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı! e-Devlet üzerinden başvurabilecek: İşte kadrolar...
- Erken kalp krizi belirtileri! Bunlar varsa hemen doktora gidin
- Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?