Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Kaynak: ATV

GELİN KAYINVALİDE ARASINDA ÇOCUK BAKIMI KRİZİ

Fenomen gelin Zeyneti ve kayınvalidesi arasındaki çocuk bakma krizi stüdyoyu ikiye böldü. Bir tarafta üç çocuk büyütmüş tecrübeli kayınvalide, diğer tarafta yeni anne bir gelin, ikisi de kendi yöntemlerinin doğruluğunu tartışırken dinleyenler iki tarafı da haklı buldu.

Azime kayınvalide torununun yemesi ve giyinmesinde kendi yöntemlerini uygularken, gelini Zeyneti'nin tam tersi tavrı ikilinin arasını açtı. Yaşanan krizde Murat annesinin haklı olduğunu, tecrübesinden dolayı onu dinlemeleri gerektiğini söyledi.