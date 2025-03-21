Kardelenler'de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde
Barış Falay, Edip Tepeli, Ahu Yağtu, Uğur Uzunel gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kardelenler dizisi, sekizinci bölümüyle 23 Mart Pazar akşamı atv ekranlarında.
ATV'nin sevilen dizisi Kardelenler'in yeni bölümüne dair ipuçları geldi. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
KARDELENLER 8. BÖLÜM
"Dalından düşen yaprak, rüzgarın oyuncağı olurmuş…"
Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir.
Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.
Leo, Pelinsu'yu kendinden soğutmak için her yolu dener.
Hicran para kazanıp evi geçindirebilmek için elinden geleni yapar.
Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasında aşk rüzgarları esmeye devam eder.
Kendisini annesine affettirmek isteyen Kahraman'ın, başına aldığı asıl beladan haberi yoktur.
Yeni bölüm Pazar 20.00'de atv'de.
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