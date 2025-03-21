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Kardelenler'de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 13:39
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Kardelenler’de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde

Barış Falay, Edip Tepeli, Ahu Yağtu, Uğur Uzunel gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kardelenler dizisi, sekizinci bölümüyle 23 Mart Pazar akşamı atv ekranlarında.

ATV'nin sevilen dizisi Kardelenler'in yeni bölümüne dair ipuçları geldi. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

KARDELENLER 8. BÖLÜM

"Dalından düşen yaprak, rüzgarın oyuncağı olurmuş…"

Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Leo, Pelinsu'yu kendinden soğutmak için her yolu dener.

Hicran para kazanıp evi geçindirebilmek için elinden geleni yapar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasında aşk rüzgarları esmeye devam eder.

Kendisini annesine affettirmek isteyen Kahraman'ın, başına aldığı asıl beladan haberi yoktur.

Yeni bölüm Pazar 20.00'de atv'de.

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