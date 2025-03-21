Başka Bir Gün’de Nehir Serdar ve Suzan’ı otelde bastı

Kaynak: ATV

8. Bölümde neler yaşandı?

SERDAR VE SUZAN ARASINDAKİ GİZLİ İLİŞKİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Serdar'dan hesap sormak için öğrendiği adrese giden Suzan'ın Serdar'la karşı karşıya kaldığı anlardaki yakınlaşması izleyicileri ters köşeye yatırdı. Bir tarafıyla Serdar'ı öldürmesi gerektiğini düşünen Suzan'ın, Serdar'a olan zaafı ağır bastı. Bu esnada otele baskın yapan Aytunç ve Meral, Serdar'ın odasına gittiğinde ne kapıdaki polisi ne de Suzan'ı odada bulamadı.

'SENİN KIZIN BENİM KIZIMI ÖLDÜRDÜ!'

Deniz, Selin'in babası Zülfü'nün kendisini Selin'in öldüğü gece yaşananlar konusunda sıkıştırmasıyla kendini gözyaşları içinde tuvalete kapattı ve annesini aradı. Selin'in ölümünden dolayı uzun zamandır kendini suçlayan Deniz, Nehir gelmeden Zülfü'ye olanları anlatmaya başladı. Nehir geldiğinde kızını alıp çıkmak isterken Zülfü'nün buna izin vermemesi üzerine araya Tuna girdi ve gerginlik yaşandı. O gecenin ardından iki taraf da Nehirlerin bürosunda avukatlar eşliğinde bir araya geldi. Zülfü, Deniz'in üstüne yürüyüp onu suçlarken bu kez Serdar duruma müdahale etti ve kızını korudu.