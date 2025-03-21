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Can Borcu 14. bölüm: Dengeleri alt üst eden kaza!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 11:48
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Can Borcu 14. bölüm: Dengeleri alt üst eden kaza!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen 'Can Borcu' 22 Mart Cumartesi akşamı on dördüncü bölümüyle atv’de. İşte yeni bölüme dair ipuçları...

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi oyunların karosunda yer aldığı Can Borcu dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor...

14.Bölüm Özeti:

Ferit'in Emel'i hangi suçtan ihbar ettiği ve Sude'nin Ferit'e yardım etmesinin ardındaki sebep gizemini korurken, Yasemin, Ferit'in annesini cezaevine göndermesinden etkilenir. Bu durum, Yasemin'in eski duygularını yeniden canlandırırken, Çınar'ın tepkisine yol açar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mehmet, Yekta'yı kızından uzak durması için tehdit eder. Cezaevinde zor günler geçiren Emel, koğuş arkadaşları tarafından hoş karşılanmaz ve sergilediği tavırlar nedeniyle hedef haline gelir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Handan, oturdukları evi satın alan kişinin Ferit olduğunu öğrenince büyük bir tepki gösterir. Doğa ve Ateş'in okuldan kaçtıkları gün, Doğa ciddi bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Acil ameliyata alınan Doğa'nın böbreklerinin iflas ettiği anlaşılır ve derhal bir böbrek nakline ihtiyaç duyulur. Doğa için en uygun donörün Yekta olduğu ortaya çıkar. Ancak Yekta, bağış yapmayı reddeder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Peki, onu ikna eden kişi kim olacak? Yekta, donör olmayı kabul etmesi karşılığında Mehmet'ten ne talep edecek? Mehmet, bu teklifi kabul edecek mi?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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