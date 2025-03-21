ATV Müge Anlı canlı izle! 21 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesinin haber alamadığı yüzde 60 bedensel engelli Emine Adal'dan günlerdir haber alınamıyordu. Eski eşinin arabasını sattığıbı ve maddi olarak kendisini yıprattığını söyleyen Emine Adal, canlı yayında ailesine kavuştu.

Eski eşinin kendisini psikolojik olarak maddi manevi yıprattığını söyleyen Emine Adal, gözyaşlarına boğuldu. Eski eşinin arabasını sattığını ispatlayamadığını söyleyen Emine Adal, ailesinin yüzüne bakamadığı için gittiğini anlattı.

Müge Anlı izleyicileri Emine Adal'a destek olmak için tek yürek oldu. Türkiye otomotiv sektöründe yıllardır adından söz ettiren Ahmet Yüce, Emine Adal'a bir araba hediye etti.

1992'de Side'de bir pansiyona bırakılan Mehmet Ali, ailesini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Geçmişini öğrenmek istediğini söyleyen Mehmet Ali, manevi babasını çok sevdiğini ama gerçek ailesini de görmek istediğini anlattı.

Çorum'da yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Kış, evinde 8 bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü. Müge Anlı ve ekibi olayın aydınlatılması için harekete geçerken, yaşlı kadının kim tarafından ve neden öldürüldüğü merak ediliyor.