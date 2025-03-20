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Zembilli'de Adem İlyas'ın tuzağına düşüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 13:46
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Zembilli’de Adem İlyas’ın tuzağına düşüyor!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan 'Zembilli' dizisi 21 Mart Cuma akşamı 12. bölümüyle ekranlara geliyor. İşte Zembilli'nin yeni bölümüne dair ipuçları...

atv'nin sevilen dizisi Zembilli'nin yeni bölümü merakla beklenirken, yayınlanan fragman, 12. bölümde neler yaşanacağına dair ipuçları verdi.

12.Bölüm Özeti:

Adem dükkanını İlyas'ın yaktırdığını öğrenir. Esma ise Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a bir tuzak kurar. Münevver rüyasında Murad'ı görür, Adem ve Fidan'ın evlenmesine izin verir. Tarık babasının ölümüne sebep olan vasiyetin peşindedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Vahit, müfettişin gözüne girebilmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur. Ancak caminin saati bozulmuştur ve Vahit, farkında olmadan ezanı beş dakika erken okur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tüm kasabalı ve aynı zamanda müfettiş oruçlarını erken açarlar. Vahit, müfettişin karşısında daha da zor durumda kalır. Nuran'ın Kadir'e duyduğu kırgınlık daha da büyür ve Nuran, Kadir'i terk eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Adem, İlyas'ın tuzağına düşer. Adem'in yokluğunu fark eden Tarık, Kadir ve İshak ise onu kurtarmak için harekete geçer.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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