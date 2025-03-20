Kuruluş Osman’da Osman Bey Ulugan’ı ele geçirdi!

Kaynak: ATV

OSMAN BEY MEYDAN OKUDU!

Öte yandan Osman Bey, vergi için bir araya geldiği Esenbike Hatun'a getirdiği sandıkları sunar. Ancak sandıkların içinden taş çıkmasıyla öfkelenen Esenbike Hatun, "Ne demek olur bu Osman Bey, oyun mu oynarsın sen bize?" diyerek tepkisini gösterir.

Bunun üzerine Osman Bey, yakaladığı Ulugan'ı getirerek kılıcını çeker. Esenbike Hatun ise "Zinhar o pusat Ulugan'a değmeyecek!" diyerek Osman Bey'i durdurmak ister.

Kurduğu oyunla Türkmen Beylerine Esenbike Hatun'un gerçek yüzünü gösteren Osman Bey, "Bugün burada bir kelle düşecekse bu, o itin kellesi olacak!" diyerek meydan okur.

Esenbike Hatun ise "Dön bak etrafına, gücümü gör! Seni yalnız, bir çare korum Osman Bey." diyerek tehdit ederken, Osman Bey "Bizler yalnız oluruz ama asla yanlış olmayız." diyerek kılıcını Ulugan'ın göğsüne saplar.