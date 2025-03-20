Kuruluş Osman'da Osman Bey Ulugan'ı ele geçirdi!
Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 185’inci bölümüne, Osman Bey’in tüm hesapları bozarak Esenbike Hatun’un oyununu ortaya çıkarması ve Ulugan’ı ele geçirmesi damga vurdu.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 183'üncü bölümü, seyirciden büyük ilgi görürken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Kuruluş Osman'ın 185'inci bölümünde; Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya iftara davet ederek hem gerçek niyetini öğrenmek hem de kendisinden istenilen vergiyi Karacahisar mevkiine getireceğini dile getirir. Esenbike Hatun, uçlardaki Türkmen beylerinin biatını alarak gücünü perçinleyip Osman Bey'i iyice yalnız bırakmak istemektedir.
ULUGAN YARALANDI
Bunun üzerine, altınları vermek üzere yola çıkan Osman Bey, kendisini pusuya düşürmek isteyen Ulugan ve Altuga tarafından takip edilmektedir. Osman Bey, altınları teslim alacağı noktada Ayaz Bey ile bir araya geldiği sırada, takipte olan Ulugan karşılarına çıkar. Cenk'e tutuşan Osman Bey ve Ulugan kıyasıya çarpışırken, Osman Bey yaptığı müthiş hamleyle Ulugan'ı yaralar. Kaçmaya çalışan Ulugan'ı tokat darbesiyle yere düşürerek ele geçirir.
OSMAN BEY MEYDAN OKUDU!
Öte yandan Osman Bey, vergi için bir araya geldiği Esenbike Hatun'a getirdiği sandıkları sunar. Ancak sandıkların içinden taş çıkmasıyla öfkelenen Esenbike Hatun, "Ne demek olur bu Osman Bey, oyun mu oynarsın sen bize?" diyerek tepkisini gösterir.
Bunun üzerine Osman Bey, yakaladığı Ulugan'ı getirerek kılıcını çeker. Esenbike Hatun ise "Zinhar o pusat Ulugan'a değmeyecek!" diyerek Osman Bey'i durdurmak ister.
Kurduğu oyunla Türkmen Beylerine Esenbike Hatun'un gerçek yüzünü gösteren Osman Bey, "Bugün burada bir kelle düşecekse bu, o itin kellesi olacak!" diyerek meydan okur.
Esenbike Hatun ise "Dön bak etrafına, gücümü gör! Seni yalnız, bir çare korum Osman Bey." diyerek tehdit ederken, Osman Bey "Bizler yalnız oluruz ama asla yanlış olmayız." diyerek kılıcını Ulugan'ın göğsüne saplar.
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