ATV canlı yayın izle! 20 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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Müge Anlı (ATV)

Raziye Tülü bulundu. ''5 aylık sevgilimle 3 gün önce evlendim''

10 Mart'ta Alanya'daki evinden sağlık ocağına gidiyorum diyip evden çıkıp giden Raziye Tülü dakikalar içinde Müge Anlı'da bulundu. Canlı yayına bağlanan kadın, 5 aylık sevgilisiyle 3 gün önce evlendiğini söyledi.

Emine Adal'ın kaybında aile, damattan şüpheleniyor... Para ve mal kavgası canına mı mal oldu?

Emine Adal'ın ailesi canlı yayında... Kardeşi, Emine Adal'ın kendisine eşiyle ilgili çok yakındığını, parasını alıp gittiğini anlattığını söyledi. Ailesininde zor durumda olduğunu anlatan Mine Adal, ablasının çiftlik evinde tek kaldığını Jandarmaların kendisine yardım ettiğini anlattı.

47 yaşındaki Emine Adal bulundu.

Ailesinin haber alamadığı yüzde 60 bedensel engelli Emine Adal bulundu. Emine canlı yayında... eski eşinin kendisini psikolojik olarak maddi manevi yıprattığını söyledi. Emine, arabasını eski eşinin sattığını ama ispatlayamadığını vekalet verdiği için başına bunun geldiğini anlattı.

77 yaşındaki kadına 8 bıçak darbesi. Öldürüldüğü akşam dikkat çeken kapüşonlu kim?

Hatice Kış'ın öldürüldüğü akşam, kameraya takılan kapüşonlu kişiyi gördüğünü söyleyen kişi konuştu. Yüzünü göremediğini ama tanıdık biri olmadığını söyledi. Cinayetin faili o kişi olabilir mi?

Müge Anlı sordu, Nihat Hatipoğlu yanıtladı. ''Bir milyon TL'lik ziynetin zekatı 25 bin TL'dir''

Canice öldüren Hatice Kış'ın cinayetten önce kuyumcuya gidip zekatını vermek için altınlarının değerini ölçtürdüğü ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'nın bu sorusuna Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yanıt geldi.