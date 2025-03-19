Esra Erol’da en çok izlenen oldu!

Atilla Bey, ben çocuklarım için kendimden kıstım, para biriktirdim bunun karşılığında sen bana ihanet ettin dedi. Büşra, Atilla Bey'in "son çocuk benden değil" dediğini iddia etti. Atilla Bey, karım çocuklara şiddet uyguluyor diyerek çocukların velayetini istedi. Büşra Hanım'ın çocuklarına şiddetten dolayı yargılandığı söyleyerek iki çocuğu için de DNA testi yaptırmak istedi.

Kaynak: ATV