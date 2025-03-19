Bir Gece Masalı’nda Kilimciler’in aile yemeğinde tüm sırlar açığa çıktı

Kaynak: ATV

Kürşat'ın Gülizar ile evlenme ısrarı Mahir ile Canfeza'nın arasının açılmasına neden oldu. İkili kavga edip, küstüler. On yıl sonra Kürşat'ın oğlu Ozan'ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi. Canfeza ile yakınlaşmak istemesi onu at kulübüne davet etmesi Mahir'in sinirlenmesine neden oldu.