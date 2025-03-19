Bir Gece Masalı'nda Kilimciler'in aile yemeğinde tüm sırlar açığa çıktı
Geçtiğimiz akşam (18 Mart Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir, Canfeza ve Kürşat beklenmedik gelişmeler karşında şok oldular.
26.Bölüm'de neler yaşandı?
HANDAN SARE'Yİ BABASI VE ABİSİ İLE TANIŞTIRDI
Süreyya Anne sağ salim bulundu. Mahir annesini dolandıranların peşine düştü. Yılmazların konağında ise Afet Hanım'ın gelin kaçırma olayı büyüdü. Gülizar, şikayetçi olduğu için Afet Hanım gözaltına alındı.
Kürşat'ın Gülizar ile evlenme ısrarı Mahir ile Canfeza'nın arasının açılmasına neden oldu. İkili kavga edip, küstüler. On yıl sonra Kürşat'ın oğlu Ozan'ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi. Canfeza ile yakınlaşmak istemesi onu at kulübüne davet etmesi Mahir'in sinirlenmesine neden oldu.
SALİH SARE'NİN ANNESİNİ BULDU
Kürşat'ın oğluyum diyerek ortaya çıkan Ozan'ın niyeti ise bambaşkadır. Ozan tüm aileyi yemeğe davet etti. Mahir de Canfeza'yı yalnız bırakmamak için birlikte katıldı. Ozan'dan şüphe eden Mahir, bir odada da Ozan'ın planlarına ait fotoğrafları gördü.
Canfeza'yı da alıp gitmek isterken Handan'ın gelişi herkes için sürpriz oldu. Üstelik yanında Sare'yi de getirdi. Sare'yi babası Kürşat Kilimci ve abisi Ozan ile tanıştırdı.
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