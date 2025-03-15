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Bir Gece Masalı’na süpriz karakterlerle yeni isimler dahil oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.03.2025 11:41
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Bir Gece Masalı’na süpriz karakterlerle yeni isimler dahil oldu!

atv’nin salı akşamlarının beğeni ile izlenen, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, NGM imzalı dizisi Bir Gece Masalı’na 3 yeni karakter dahil oldu.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosuna Caner Şahin, Ayşegül Günay ve Tuna Arman da katıldı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Caner Şahin, Raşit tarafından büyütülen Kürşat'ın oğlu Ozan Erdemir, Ayşegül Günay ise onun annesi Handan Erdemir olarak diziye dahil olurken Tuna Arman ise Fatma Narlı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ozan ve annesinin gelişi Mahir ve Canfeza'nın hayatlarına bomba gibi düşerken; Urfa'dan gelen Fatma Narlı ise Afet Hanım'ın hayatını kabusa çevirecektir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Bir Gece Masalı 18 Şubat Salı akşamı atv'de.

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