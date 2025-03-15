Bir Gece Masalı’na süpriz karakterlerle yeni isimler dahil oldu!

Kaynak: ATV

Caner Şahin, Raşit tarafından büyütülen Kürşat'ın oğlu Ozan Erdemir, Ayşegül Günay ise onun annesi Handan Erdemir olarak diziye dahil olurken Tuna Arman ise Fatma Narlı olarak izleyici karşısına çıkacak.