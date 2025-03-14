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Can Borcu 13. bölüm: Handan için kurtuluş mu kabus mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.03.2025 12:02
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Can Borcu 13. bölüm: Handan için kurtuluş mu kabus mu?

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen 'Can Borcu' on üçüncü bölümüyle atv’de. İşte sevilen dizinin yeni bölümüne dair ipuçları...

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin başrolünde olduğu "Can Borcu" dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor!

13.Bölüm Özeti:

Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Hakan'ın öldürüldüğünü öğrenen Yaşar, bu bilgiyi Şükran'ı eve döndürmek için kullanır. Yasemin'in Ferit'le evliliğini sürdürmekteki ısrarı, Çınar'ı başka arayışlara iter.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Emel ile yemeğe çıkan Çınar, onun ağzından laf almaya çalışır. Ancak Sude'nin tanık olduğu bu yemek, Yasemin tarafından yanlış anlaşılır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Doğa, babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yaşanacak büyük bir gelişme, Handan ve diğerleri için bir kurtuluş mu yoksa yeni bir kâbusun başlangıcı mı olacaktır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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