13 Mart 2025, Perşembe
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Müge Anlı atv canlı izle! 13 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 08:55 Güncelleme: 13.03.2025 10:09
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Müge Anlı atv canlı izle! 13 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

20 yaşındaki Battal Dinçer İstanbul'dan kaybolmuştu. Kaybının 6. Gününde bulundu.

Gaziosmanpaşa'dan kaybolan 20 yaşındaki Battal Dinçer, Kağıthane'de bir apartmanın merdiveninde uyurken bulundu. 6 gün boyunca iftar cadırlarında yemek yediği ve yolunu kaybettiği için geri dönemediği öğrenildi.

Ece Gürel'in ailesi konuştu! Kaynak: ATVEce Gürel'in ailesi konuştu! Kaynak: ATV

Dershaneye diye çıkıp kaybolmuştu. Genç kız yayının ardından bulundu.

18 yaşındaki Ayşegül Selik, dershaneye diye çıkıp kaybolmuştu. Anne ve babası canlı yayında kızlarına seslendi. Ayşegül Selik yayının ardından bulundu ancak evine geri dönmedi.

Ece Gürel'in ölümündeki soru işaretleri. ''Eşim benden hiçbir şey gizlemezdi''

Belgrad Ormanı'nda 4 gün hayatta kalıp hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ailesi canlı yayında. Eşi, Ece Gürel'in hakkındaki çıkan iddiaları yalanladı. 'eşim benden hiçbir şey gizlemezdi. İnançlı biriydi' dedi.

18 yaşındaki Ayşegül Selik'ten şoke eden taciz iddiası! Kaynak: ATV18 yaşındaki Ayşegül Selik'ten şoke eden taciz iddiası! Kaynak: ATV

18 yaşındaki Ayşegül Selik canlı yayında... ''Babamın yüzünden evden kaçtım''

Ayşegül Selik canlı yayında... Kendi isteğiyle kaçtığını eve geri dönmeyeceğini söyledi. Ayşegül babası yüzünden evden kaçtığını şikayetçi olamadığını söyledi. Annesinin babasıyla ilgili durumu bildiği ama bir şey yapmadığını anlattı.

46 yıllık bilinmezde Müge Anlı'nın bulduğu ipuçları...

Hikayenin eksik parçaları ve bilinmeyenleri. Fulya Akın Yılmaz'ın evlatlık verilmesine aracılık ettiği bilinen Ülkü Aydınoğlu'nun eşi konuştu. Kendisi Fulya Akın Yılmaz'ın nasıl evlatlık verildiğini anlattı.

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