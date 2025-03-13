Müge Anlı atv canlı izle! 13 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Dershaneye diye çıkıp kaybolmuştu. Genç kız yayının ardından bulundu.

18 yaşındaki Ayşegül Selik, dershaneye diye çıkıp kaybolmuştu. Anne ve babası canlı yayında kızlarına seslendi. Ayşegül Selik yayının ardından bulundu ancak evine geri dönmedi.

Ece Gürel'in ölümündeki soru işaretleri. ''Eşim benden hiçbir şey gizlemezdi''

Belgrad Ormanı'nda 4 gün hayatta kalıp hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ailesi canlı yayında. Eşi, Ece Gürel'in hakkındaki çıkan iddiaları yalanladı. 'eşim benden hiçbir şey gizlemezdi. İnançlı biriydi' dedi.

18 yaşındaki Ayşegül Selik'ten şoke eden taciz iddiası! Kaynak: ATV

18 yaşındaki Ayşegül Selik canlı yayında... ''Babamın yüzünden evden kaçtım''

Ayşegül Selik canlı yayında... Kendi isteğiyle kaçtığını eve geri dönmeyeceğini söyledi. Ayşegül babası yüzünden evden kaçtığını şikayetçi olamadığını söyledi. Annesinin babasıyla ilgili durumu bildiği ama bir şey yapmadığını anlattı.

46 yıllık bilinmezde Müge Anlı'nın bulduğu ipuçları...

Hikayenin eksik parçaları ve bilinmeyenleri. Fulya Akın Yılmaz'ın evlatlık verilmesine aracılık ettiği bilinen Ülkü Aydınoğlu'nun eşi konuştu. Kendisi Fulya Akın Yılmaz'ın nasıl evlatlık verildiğini anlattı.