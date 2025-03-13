Başka Bir Gün’de Nehir Serdar’ı kurtarmaya çalışıyor

Kurtarmak için uğraştığı Serdar'ın hala ondan büyük bir sır sakladığından da…Nehir'in gizli yürüttüğünü sandığı bu planına hâkim olan İshak; onu engellemek ve Nehir'deki parayı almak için harekete geçer. Ve Nehir kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Bütün bunlar olurken Deniz de Selin'in ailesinin şüphesini üzerine çekmiş durumdadır.

'Başka Bir Gün'ün 7. bölümünde yaşanacak büyük olayların sinyalini veren tanıtıma Serdar'ın Suzan'la ile yakınlaşması damga vurdu. Merakla beklenen bölümden yayınlanan yeni tanıtımda Serdar yine kıskançlık krizine girip, Nehir'i Tuna konusunda hırpalarken; Aytunç da Serdar'a sert çıkıyor.

Kaynak: ATV