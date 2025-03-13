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Başka Bir Gün'de Nehir Serdar'ı kurtarmaya çalışıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 10:34
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Başka Bir Gün’de Nehir Serdar’ı kurtarmaya çalışıyor

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan 'Başka Bir Gün' 7. bölümüyle bu akşam atv'de.

Ezgi Mola, Salih Bademci, Şükran Ovalı gibi oyuncuların başrolünde olduğu Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta! İşte sevilen dizinin 7. bölümüne dair ipuçları...

7.Bölüm Özeti:

Tuna, karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Serdar'ı, Suzan'a götürmek istiyordur. Bu durum Nehir'i büyük bir ikileme sürükler. Ve Serdar'ın canını kurtarmak için onun döndüğünü Aytunç'a bildirmek zorunda kalır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tutuklanan Serdar'ın ceza almasını engellemek içinse; İshak ve Suzan'ı yakalatma karşılığında Meral ile bir anlaşma yapar. Fakat Nehir, İshak'ın köstebeği Eylem'in burnunun dibinde olduğundan habersizdir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Kurtarmak için uğraştığı Serdar'ın hala ondan büyük bir sır sakladığından da…Nehir'in gizli yürüttüğünü sandığı bu planına hâkim olan İshak; onu engellemek ve Nehir'deki parayı almak için harekete geçer. Ve Nehir kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Bütün bunlar olurken Deniz de Selin'in ailesinin şüphesini üzerine çekmiş durumdadır.

'Başka Bir Gün'ün 7. bölümünde yaşanacak büyük olayların sinyalini veren tanıtıma Serdar'ın Suzan'la ile yakınlaşması damga vurdu. Merakla beklenen bölümden yayınlanan yeni tanıtımda Serdar yine kıskançlık krizine girip, Nehir'i Tuna konusunda hırpalarken; Aytunç da Serdar'a sert çıkıyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ortadan kaybolmadan önce DNA testi ile babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Serdar'ın Nehir ile bu konu hakkındaki konuşmasını Haluk duyarak yıkılıyor. Serdar'ın Suzan ile karşı karşıya geldiği anlar gerilimi yükseltirken Serdar'ın Suzan'a onu özlediğini söylediği ve ikilinin bir anda yakınlaştığı anlar izleyenlerde büyük şaşkınlık yaratıyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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