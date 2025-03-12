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Müge Anlı'da bulunan genç kızdan şok iddia: "Babam beni taciz etti"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 13:51 Güncelleme: 12.03.2025 13:54
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Müge Anlı’da bulunan genç kızdan şok iddia: Babam beni taciz etti

Müge Anlı'da izleyenleri şoke eden bir gelişme yaşandı. 18 yaşındaki Ayşegül Selik'in kaybolmasının ardından ailesi, kızlarını bulmak için stüdyoya gelmişti. Ancak bugün, Ayşegül'ün yayına bağlanmasıyla olayın boyutu bambaşka bir hale geldi. Genç kız babasının kendisini istismar ettiği için evden kaçtığını söyledi.

18 yaşındaki Ayşegül Selik'in ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Baba Birol ve anne Melek, çaresiz bir şekilde yardım çağrısında bulundu. İstanbul'da kaybolan genç kızın, üniversite sınavına hazırlandığı ve hayatındaki önemli bir dönemi geçirdiği öğrenildi.

18 yaşındaki Ayşegül Selik bulundu / Kaynak: ATV18 yaşındaki Ayşegül Selik bulundu / Kaynak: ATV

Müge Anlı ise genç kızı jet hızında buldu! Ancak, Ayşegül Selik'in kaybolmasıyle ilgili şok edici bir iddia ortaya atıldı. Ayşegül'ün 19 yaşındaki erkek arkadaşı Özcan'ın annesi Nurcan Hanım, yayına bağlanarak, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Müge Anlı'da bulunan genç kızdan şoke eden iddia / Kaynak: ATVMüge Anlı'da bulunan genç kızdan şoke eden iddia / Kaynak: ATV

"KIZINI TACİZ EDİYORMUŞ"

Nurcan Hanım, şu ifadeleri kullandı.

"Ayşegül benim yanımda. Benim bu olaylardan hiç haberim yoktu. Oğlumun halası 2 gün önce bizi aradı. 'Özcan'ın kız arkadaşı gelecekmiş. Misafir edecekmiş' dedi. Ben oğlumu aradım. 'Bu kız kaçıyor mu? Arkadaş olarak mı geliyor?' dedim. Anne geliyor, geri dönmeyecek' dedi. Babası, halaları çok kızdı. Trabzon meydanda buluştuk. Konuştuk. Neden geldiğini sordum. Benim oğlum askerliğini yapmamış, küçük çocuk. Kıza bana durumu anlatmasını söyledim. 'Abla ben babam yüzünden geldim. 2 yıldır Özcan'la konuşuyordum' dedi. Açıkça konuşayım babası kızı taciz ediyormuş. Kız yemin ediyor. 'Ablama da yapıyordu. Teyzeme bile yaptı' dedi"

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"ANLATTIKLARI DOĞRU ANNEM DE BİLİYOR"

Ayşegül, babasının kendisini taciz ettiği iddialarını doğrulayarak, "Evet, anlattıklarım doğru. Annem de biliyor" dedi. Genç kız konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Müge Abla ben seninle özel konuşmak istiyorum. Yayında konuşmak istemiyorum. Evet anlattıklarım doğru. Annem de biliyor. Zaten bu yüzden ayrılmışlardı. Ayrıldılar bir dönem. Sonra geri barıştılar. Ablama da taciz uyguluyordu. Ben gayet ne yaptığımın farkındayım. Cahil cesaretiyle yaptığım bir şey değil. Şikayetim olmadı. Şikayet edersem üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm. Bu olayı yaşadığım son gün ablamla konuştum. Ablam, 'Bana da aynı şekilde yapıyordu ben söyleyemedim' dedi. Anneme anlattık. Anneanneme gittik. Teyzemler, 'Biz küçükken bize de aynı şeyi yaptı' dediler"

İddiaların odağındaki baba baygınlık geçirdi / Kaynak: ATVİddiaların odağındaki baba baygınlık geçirdi / Kaynak: ATV

CANLI YAYINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ayşegül'ün sözleri, programı izleyen herkesi şoke etti. Bu esnada baba Birol, yayın sırasında fenalaşarak stüdyoda panik yarattı.

Anne Melek, yayın sırasında, "Biz bir süre ayrıldık ama eşim kötü arkadaşlara takıldı, içki içiyordu. Ben idrak edemiyorum. Benim çocuğum ne söylüyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Biz bunları yaşasak neden geri döneyim? Eşim beni aldattı. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa ben çocuklarımın arkasında olmaz mıyım?" diyerek, kızının suçlamalarını reddetti.

Müge Anlı, Ayşegül'e polise giderek yaşadıklarını şikayete dökmesini tavsiye etti. Anlı, olayların yasal bir sürece taşınarak daha sağlam adımlar atılmasının gerektiğini vurguladı.

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