Müge Anlı'da bulunan genç kızdan şok iddia: "Babam beni taciz etti"

İddiaların odağındaki baba baygınlık geçirdi / Kaynak: ATV

CANLI YAYINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ayşegül'ün sözleri, programı izleyen herkesi şoke etti. Bu esnada baba Birol, yayın sırasında fenalaşarak stüdyoda panik yarattı.

Anne Melek, yayın sırasında, "Biz bir süre ayrıldık ama eşim kötü arkadaşlara takıldı, içki içiyordu. Ben idrak edemiyorum. Benim çocuğum ne söylüyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Biz bunları yaşasak neden geri döneyim? Eşim beni aldattı. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa ben çocuklarımın arkasında olmaz mıyım?" diyerek, kızının suçlamalarını reddetti.

Müge Anlı, Ayşegül'e polise giderek yaşadıklarını şikayete dökmesini tavsiye etti. Anlı, olayların yasal bir sürece taşınarak daha sağlam adımlar atılmasının gerektiğini vurguladı.