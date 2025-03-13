Çarşamba gününün galibi "Kuruluş Osman"

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Olcaytu Han'ın kızı Esenbike Hatun'un; Kayılar ile Moğollar arasındaki savaşı sonlandırmak için Osman Bey'e sulh teklifinde bulunması, Halime'yi bulmak için her şeyi göze alan Bala Hatun'un, kızına götürmesi karşılığında Sofia'yı serbest bırakması bölüme damga vurdu.

#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde bu haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.